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Efelerspor tanıtım toplantısı düzenlendi

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Amatör Küme'de mücadele edecek olan Efelerspor tanıtım toplantısı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın katılımı ile gerçekleştirildi.


Futbolcular ile toplantıda bir araya gelen Başkan Atay, Efelerspor'un yeni sezonda güzel işler başaracağına inandığını ifade ederek, “Aile ortamı içinde futbol oynayacaksınız. Her türlü sorunlarınıza, yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Efeler'i, seneye Aydın Süper Amatör Lig'de ondan sonraki sene Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ve sonrasında ise TFF 3. Lig'de başarıyla temsil edecek bir alt yapıyı oluşturacağız. Yalnız sizler değil, sizlerden daha küçük ve futbola çok yetenekli olacağına inandığımız çocuklarımızın da bu spor organizasyonundan yararlanacakları ortamı gerçekleştireceğiz. Sizin kadar şanslı olmayan çocuklar vardır. Onlara ağabeylik yapacaksınız. Onlarla birlikte iyi bir takım oluşturacağımızı düşünüyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Efeler ilçesine yakışan bir takım oluşturmak için bu organizasyonu gerçekleştirdik. Efeler'de profesyonel bir futbol takımı yok. Efeler'de profesyonel bir takımın olabilmesi için Amatör Lig'den başlayan bir organizasyon gerçekleştirdik. Alttan gelen futbolcuları yetiştirerek organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Altınordu gibi bir kulüp oluşturmak. Tabi fiziki şartları gerçekleştirmemiz lazım. Saha ve kalacak yer yapacağız. Futbolu oyuncularımız oynayacak ben de o fiziki şartları gerçekleştireceğim. Hem sporcularımızın hem Efeler'deki diğer gençlerimiz ve çocuklarımız için fiziki alt yapı sağlamak için çalışacağım. Ayrıca alt yapılarda da farklı kategorilerde takımımız mücadele edecek” diye konuştu. Toplantının ardından futbolculara ve basın mensuplarına öğle yemeği verildi.


Tanıtım toplantısına Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

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