EFESEM'de tercih günleri başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Efeler'de yaşayan binlerce öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Lise tercihi yapacak öğrencilerin heyecanına kayıtsız kalmayan Efeler Belediyesi, öğrencileri tercih günlerinde yalnız bırakmıyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın eğitimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla hizmete sunduğu EFESEM, 4-20 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki lise tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunmaya başlıyor. Öğrenciler, EFESEM'in Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No:3/4 adresindeki hizmet binasını hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret ederek, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en doğru tercihi yapabilecekler.