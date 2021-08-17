EFESEM'de yeni dönemin ilk ders zili çaldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği eğitim projelerinden Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersini yaptı.

Efeler'de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için cüzi bir ücret karşılığı okul dışı eğitim desteği veren EFESEM, 16 Ağustos 2021 Pazartesi tarihi itibari ile 2021-2022 öğretim yılının startını verdi. Korona virüs tedbirleri gereği sınıflardaki öğrenci sayısını düşürerek eğitim veren EFESEM'de dersler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenen sınıflarda işlendi. Geçtiğimiz YKS ve LGS'de alınan sonuçlarla birçok öğrencinin başarısının sırrı olan EFESEM, deneyimli güçlü kadrosu ve herkes için ayrıcalıklı eğitim anlayışıyla hizmet kalitesini artırmayı sürdürüyor.

Tercih danışmanlığı devam ediyor

EFESEM, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kentteki öğrencileri tercih günlerinde de yalnız bırakmıyor. 5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki üniversite tercih günlerinde rehberlik hizmeti sunan EFESEM'in hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki hizmet binasını 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edip, uzmanlarla yüz yüze gerçekleştirecekleri görüşme sonrası kendileri için en isabetli tercihi yapabilecek.