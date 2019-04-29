Efsanevi haltercinin hayatı beyaz perdeye uyarlanacak

Halterin efsanesi, Dünya ve Avrupa şampiyonu rahmetli sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak.

“Cep Herkülü" unvanlı Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ve rekortmeni rahmetli sporcu Naim Süleymanoğlu'nun hayatı film olarak anlatılacak. Efsanevi halterci Süleymanoğlu'nun hayatını filme aktarılacağını açıklayan Türkiye Halter Federasyonu başkanı Taner Taşpınar, “Naim Süleymanoğlu'nun hayatını filmle de anlatılacak. Ülkemizde ve Dünyada tüm insanların izlenmesini sağlayacağız. Ayrıca gelecek yıl Gaziantep'te Naim'in adına bir turnuva düzenleyeceğiz ve onun izinde gençler yetiştireceğiz” dedi.

Bilindiği üzere "Cep Herkülü" unvanlı Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde karaciğer yetmezliği nedeniyle vefat etmişti.