Ege Bölgesi 2. Çocuk Çalıştayı Kuşadası'nda yapıldı

Çocuk Hakları Çalıştayı” Kuşadası'nda yapıldı.

Aydın Gençlik Merkezi öğrencileri koordinasyonunda düzenlenen çaıştayın kapanış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Ege Bölgesi'nin çeşitli kentlerinden gelen 68 öğrenci katıldı.

Çalıştayın Sealight Resort Hotel toplantı salonunda düzenlenen kapanış sunumuna katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kurum olarak çocuk hakları konusunda çeşitli projeler hayata geçireceklerini belirterek organizasyonun Kuşadası'nda gerçekleşmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kapanışta konuşan Aydın Valisi Köşger, günümüz çocuklarının geleceğe ışık tutan bir nesil olduğunu belirterek çalıştay sonrasında ortaya çıkan sonuçların kendisini heyecanlandırdığını kaydetti.