Ege Bölgesi bu yıl ılık bir kış yaşayacak

Aydın'da yaz mevsiminin sona erip sonbaharın gelmesine rağmen, yazın kavurucu sıcaklıkları halen etkisini sürdürüyor. Uzun yıllar ortalamasına göre Ekim ayında ortalama sıcaklığı 18,6 derece en yüksek sıcaklığı da 26.8 derece olan Aydın ili Ekim ayına 35 derece sıcaklıkla başlıyor. Uzmanlar Ege'de bu yıl ılık bir kış yaşanacağını tahmin ettiklerini belirttiler.

Aydın'da geçtiğimiz yıllarda bu dönemde yüksek kesimlerde evlerin bacalarından ısınma amaçlı dumanlar yükselirken, bu yıl vatandaşlar henüz kışlık kıyafetlerini bile giymedi. Eylül ayı sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde geçen Aydın, Ekim ayını da mevsim normalleri üzerinde seyreden bir sıcaklıkla karşılıyor.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık değerlendirmede ekim ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 18.6 derece olan Aydın'ın ekim ayına 35 derece sıcaklıkla başlayacağı açıklandı. Aydın'ın Ekim ayında uzun yıllar ortalamasına göre en yüksek sıcaklığı 26,7 derece olarak açıklanırken Aydın'da yüksek sıcaklığın bu yıl kış mevsimi boyunca etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkili Aydın'da Cuma gününe kadar sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve yağış beklenmediğini Cuma gününden sonra yağış beklendiğini açıkladılar. Yağışın, Ege ve Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğü açıklandı.