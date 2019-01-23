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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü İzmir 2.

Bölge Erken Uyarı ve Tahmin Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Ege Denizi'nde rüzgarın kuvvetini artırarak bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, Güney Ege'de yer yer 9 bofor (90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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