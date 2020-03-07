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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Denizi'nde halen güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak zaman zaman 8 bofor kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Beklenen fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

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