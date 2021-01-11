Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi genelinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Orta Ege'de halen devam etmekte olan fırtınanın etki alanını genişleterek Ege Denizi genelinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.