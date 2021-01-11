Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Orta Ege'de halen devam etmekte olan fırtınanın etki alanını genişleterek Ege Denizi genelinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 bofor (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.