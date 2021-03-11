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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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