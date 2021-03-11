Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın; bugün sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, kuzeyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek deniz ulaşımda aksama vb. gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.