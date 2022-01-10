Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Güney Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, “Rüzgarın, yarın (Salı) ilk saatlerden itibaren Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksama vb.) karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.