Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (1 Şubat 2022 Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın yarın (01 Şubat 2022 Salı) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında güneybatı yönlerden 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 02 Şubat 2022 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" ifadeleri kullanıldı.