Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında ise yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 3 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.