Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Ege Denizi'nde bugün fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, açıklarında ise yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 3 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.