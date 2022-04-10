Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.