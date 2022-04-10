Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.