Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Cuma günü (07.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.