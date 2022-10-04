İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege'de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege'de rüzgarın; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; Cuma günü (07.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.