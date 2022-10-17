Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde Salı akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege Denizi'nde Salı akşam saatlerine kadar rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Güney Ege açıklarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın, Salı (18.10.2022) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.