İhlas Haber Ajansı

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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nde rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzeyinde, Çarşamba günü öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dedi.

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