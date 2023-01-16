Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe (19-012023) akşam saatlerinde etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.