Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre Kuzey ve Güney Ege'de bugün ve yarın zaman zaman kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (Cuma) akşam saatlerinden sonra güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.