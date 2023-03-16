Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinden sonra başlaması beklenen fırtınanın Cumartesi akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre, “Rüzgarın, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde zamanla Kuzey Ege genelinde, yarın (Cuma) akşam saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cumartesi günü (18.03.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.