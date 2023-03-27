Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege'de rüzgarın yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 29 Mart 2023 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.