Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Ege Denizi'nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir” ifadeleri yer aldı.