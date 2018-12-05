Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den alınan verilere göre bu akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Güney Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde "fırtına" şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın (06.12.2018 Perşembe) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Güney Ege'de ise rüzgarın bu gece yarısından itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde "fırtına", açıklarında yer yer 9 bofor (75-90 km/sa) kuvvetinde "kuvvetli fırtına" şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü (07.12.2018) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir ”denildi.