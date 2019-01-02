Meteoroloji verilerine göre yarın öğlen saatlerinden sonra Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ege Denizi'nde rüzgarın 03.01.2019 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu, Güney Ege'de güney ve güneybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın 04 Ocak 2019 Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.