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Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de güney yönlerden esen rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Güney Ege'de güney yönlerden esen rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 (105 km/sa) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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