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Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi'nde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın, Güney Ege'de 05.02.2019 Salı günü öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.02.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de Çarşamba günü ilk saatlerde (06.02.2019 01:00-09:00 Tsi) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.02.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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