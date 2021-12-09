Ege Denizi'nde kuvvetli fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Kuzey Ege'den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, “Rüzgarın bugün (09.12.2021 Perşembe) Kuzey Ege'den başlayarak, zamanla Ege Denizi genelinde güney ve güneybatı, kıyı kesimlerinde zaman zaman güneydoğu yönlerden 8 bofor kuvvetinde fırtına(60-75 km/saat), ve yer-yer 9 bofor kuvvetinde kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın; Pazar günü (12.12.2021) sabah saatlerinde Kuzey Ege'de, yine Pazar günü (12.12.2021) akşam saatlerinde ise Güney Ege'de etkisini azaltması bekleniyor. Fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı (deniz ulaşımında aksamalar vb) başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.