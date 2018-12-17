İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ege Denizi'nin kuzeyinde kuvvetli fırtına bekleniyor

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı uyarıda bulundu.


Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde 75-90 km/sa şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.


Kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.