Ege Eczacı Odaları'nın danışma kurulu sonuç bildirgesini açıkladı

Aydın Eczacı Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Bölgedeki 14 Eczacı Odası'nın başkan ve yöneticileri ile TEB Merkez Heyeti Üyesi Cem Mercül'ün katılımıyla Kuşadası'nda gerçekleştirilen danışma kurulu sonrası 8 maddelik sonuç bildirgesi açıklandı.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, danışma kurulunda döviz kurlarındaki artış sonrası bazı ilaçların piyasada bulunamaması, bu yıl uygulanmaya başlayan yardımcı eczacılık uygulaması, sayıları ve kontenjanları hızla artan eczacılık fakültelerinin mesleğe etkileri başta olmak üzere mesleki sorunları detaylı olarak tartıştıklarını kaydetti.

“İlaç yokluğunun sorumlusu eczacı değildir”

Döviz kurundaki yukarı yönlü artışın ilaç sektöründe de bir takım olumsuzluklara neden olduğunu belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Dövizdeki artış ilaç firmalarının zam talep ve beklentileri sonucu piyasaya ilaç arzında sorunlar yaşanması ve bazı çok önemli ilaçların bulunamaması olarak ortaya çıkmaktadır. Sorunun çözümü için kamu otoritesi ve ilaç sektörünün ilgili bileşenlerinin gerekli çözümleri üretmesi en büyük temennimizdir. Ancak zaman zaman piyasada bazı ilaçların bulunamıyor olmasının sorumlusu olarak sorunun direk tarafı olmayıp bir anlamda mağduru olan eczacıların gösterilmesini de hakkaniyetten uzak ve kabul edilemez buluyoruz” dedi.

Yapılan danışma kurulu sonunda Ege Bölgesi'ndeki 14 Eczacı Odası tarafından, 8 maddelik sonuç bildirisi deklare edildi.

Sonuç bildirgesinde; Yardımcı eczacılık uygulaması, sayıları her geçen gün artan eczacılık fakülteleri ve kontenjanları, eczacı odalarının görüşleri alınmadan meslekle ilgili yapılan yasal değişikliklerden şikayetçi oldular. Eczacılar yıllardır sadece eczanelerde satılan bazı ürünlerin halk sağlığı dikkate alınmadan eczane dışında satılmasına, ilaç ve dağıtım firmalarının döviz kurundaki dalgalanmaları gerekçe göstererek yıllık anlaşma yapılmasına rağmen yıl bitmeden fiyatları yükseltmek istemelerine karşı olduklarını açıkladılar. Eczacılar ayrıca 2019 yılında revize edilecek olan SGK protokolünde günden güne daralan eczane ekonomilerine katkı sağlayacak ekonomik iyileştirmelerin yer alması ve reçete kontrollerinde bölgeler arası farklılıkları giderecek standart uygulamaların hayat bulmasını istediler.