Ege kirazı daha çok pazara ulaşacak

Ege Bölgesi'nin lezzetleri yaş meyve sebze ve mamullerini 180'den fazla ülkeye ihraç ederek 2018 yılında 832 milyon dolarlık ihracat rekoruna imza atan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılı için ortaya koyduğu 1 milyar 50 milyon dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için üreticiler ve sektörün diğer paydaşlarıyla bir araya geldi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), ihracatçılar ile üreticiler arasındaki bağı güçlendirmek, sektörel sorunlara çözüm bulmak amacı ile başlattığı yerel sektörel değerlendirme ve bilgilendirme toplantılarına Kemalpaşa'da devam etti. EYMSİB Yönetim Kurulu Üyeleri, üretici, aracı ve ihracatçıların katılımı ile gerçekleşen toplantıda ‘kiraz' tüm yönleri ile masaya yatırıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak geçtiğimiz yıl Nisan ayında göreve geldiklerinde üreticilerin ayağına giderek sektörel sorunlara çözüm arayacaklarının sözünü verdiklerini ve bu doğrultuda hız kesmeden devam ettiklerini dile getirdi. 2023 hedeflerine ulaşabilmek için tüm ihraç ürünlerinin ayrı ayrı önemli olduğunu belirten Uçak, kiraz da çok önemli bir ürün. Kaliteli kiraz üretimi için, ihracatta pazar çeşitliliğini artıracak farklı türde kiraz üretimi için Tarım Bakanlığımız, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimiz, Zirai Mücadele Enstitülerimiz ve sektörün tüm paydaşları ile üreticilerimizi bilgilendirmeye, onların önünü açmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için üretici - ihracatçı el ele çalışacak.” şeklinde konuştu.

Uçak sözlerini “Türkiye kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatında ise dünya üçüncüsü. Kemalpaşa Türkiye'nin kiraz üretiminde en erkenci yöre. Kiraz, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin 2018 yılı içinde en fazla ihraç ettiği ürün. 41 milyon dolar civarı olan ihracat rakamın 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşları güçlerimizi birleştirdik.” şeklinde sürdürdü.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EYMSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, ihracatçı ve üreticinin aynı gemide olduğunu, birlikte kazanmaları ve Türkiye'ye de kazandırmaları gerektiğini ifade etti. Kirazda kilogram başına daha iyi fiyat alabilmek için daha kaliteli ve çeşitli ürün üretmenin, yeni pazarlar bulmanın gerekli olduğunu ifade eden Balık, bu noktada hem ihracatçının hem de üreticinin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Uzak Pazalar için Yeni Çeşitler Desteklenmeli

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk; Rusya, Almanya gibi hali hazırda kiraz ihracatı yaptığımız pazarlara uzak pazarların da eklenebileceğini, kiraz ihracatında daha yüksek rakamlara ulaşılabileceğini ifade etti. Güney Kore, Çin, Japonya, Tayvan gibi pazarlar ile görüştüklerini ancak bu pazarlara ihracat için uygun türde ve kalitede ürüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Çeşit değiştirme konusunda üreticilere yönlendirmelerin sağlanması gerektiğini ifade eden Selçuk, “Bizim dünya pazarlarının talep ettiği ürünleri üretmemiz gerekiyor. Çiftçimiz ürün çeşidini değiştirdiğinde 3-4 yıl gelir kaybı yaşacaksa bu telafi edilmeli. Çeşit değiştirme ve gelir telafisi ile ilgili konuyu yetkili makamlara aktaracağız.” şeklinde konuştu.

İlk Tercih İlaçla Mücadele Olmamalı

Zararlılar ile mücadele toplantının önemli gündem başlıklarından bir diğeri oldu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, doğru üretime destek için gerçekleştirilen çalışmaları dinleyicilere aktadı. Yüksek Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Hüseyin Gültekin ve Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Ziraat Mühendisi Dr. Mehmet Fatih Tolga ise dinleyicilere zararlılar ile mücadele ve kalıntılar konusunda bilgilendirme sunumları gerçekleştirdi. Kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele konusunda bilgi veren Tolga, ilk tercihin ilaçlama olmaması gerektiğini söyledi. Tolga sözlerine “Plastik şişelere %5'in altına düşmeyecek şekilde 100 - 150 ml sirke doldurup ağaçlara asıyoruz. Şişelere 3 mm den büyük olmayan delikler açıyoruz. delikleri de sıvıya yakın şekilde delik açmak gerekiyor. Böylece hem koku sineğe ulaşır hem de dökülme engellenir. Bahçede her ağaca 2-4 adet tuzak asmalı. Sirke bittikçe eklemek gerekiyor.” şeklinde devam etti.

Toprağı Tanımak Gerekiyor

Yüksek Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Hüseyin Gültekin, kiraz üretiminde kalitenin ve verimliliğin sağlanmasının çok önemli olduğunu bunu sağlamanın yolunun da hasat bittikten sonra kiraz ağaçlarının bir sonraki yıla hazırlanmasından geçtiğini belirtti. Budamanın da düzgün bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Gültekin; “Kiraz ağaçlarını bir sonraki yıla hazırlamalıyız. Hasattan sonra kirazı sağlıklı beslemeniz gerekir. Çiçek aşamasında dölleme olmazsa meyve olmaz. Budamayı düzgün bir biçimde yapmak zorundayız. Güzel budama daha kaliteli meyve demektir. Çok dal bırakmak çok meyve demek değildir. Topraklarınızı tanıyın, ‘nasıl kaliteli meyve elde ederiz' bunu araştırmak lazım. Yeni çeşitleri mutlaka dikmeliyiz denemeliyiz.” şeklinde konuştu.