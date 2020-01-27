Ege Liva Hastanesi 5 yaşında

Aydın'da 2015 yılının Ocak ayında hizmete başlayan Ege Liva Hastanesi, 5. Yaş gününü düzenlediği etkinlikle kutladı. Programda pasta kesip hastanenin geride kalan 5 yılı ve gelecek dönem programları ile değerlendirmede bulunan Başhekim Erdal Gezer, en kısa sürede daha donanımlı bir hastanede hizmet vermek için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışan sayısı yüzde 100, cerrahi ameliyat sayısı 4 kat arttı

Ege Liva Hastanesi olarak 2015 yılının Ocak ayında genç, dinamik bir ekip ile yola koyulduklarını belirten Başhekim Erdal Gezer, hizmete başladıkları günden bu yana verdikleri sağlık hizmetleri ve geliştirdikleri hizmetler konusunda bilgi verdi. 5 yıl önce 50 kişi olan hastane çalışan sayısının bugün iki katına ulaşarak 100 çalışana ulaştığını belirten Başhekim Gezer, “Hizmet kalitemizdeki yükseliş ile birlikte sağlık hizmeti verdiğimiz kişi sayısı da arttı. Bu süreç zarfında yapılan cerrahi ameliyat sayısında ve doğum hizmetinde yaklaşık 4 kat düzeyinde artış oldu. ‘Her şeyin başı sağlık' diyerek Aydın ve çevresindeki vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bu kapsamda hastanemizin fiziki koşullarını da gözden geçirerek gereken düzeyde teknolojik gelişmelere ayak uydurup daha donanımlı, daha iyi koşullarda sağlık hizmeti verilmesi noktasında azami çaba gösterdik” dedi.

Aydın'da hizmet veren 22 yataklı servis kurumları içerisindeki özel hastanelerin en küçüğü olmalarının kendilerini motive eden bir unsur olduğunu belirten Ege Liva hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Hastalarımızın hastanemize olan tercihleri ve güvenleri neticesinde daha donanımlı daha teknolojik büyük bir hastanenin ön adımlarını attık. Kurumumuza ait olan 10 bin 500 metrekarelik sağlık alanı üzerinde yeni bir hastane yapmak için çalışmalarımıza başladık. Bizler, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve kamudaki hastanelerin yanı sıra diğer özel hastanelerin de oluşturduğu sağlık camiası içerisinde üzerimize düşen sorumluluğun gereği Aydınlı hemşirelerimize daha iyi bir gelişen ve dönüşen bir sağlık hizmeti verme çabamızı sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek kurum olarak Aydın ve çevresindeki illerde yaşayan vatandaşlara çağın gerektirdiği şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.