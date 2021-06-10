Ege Liva Hastanesi, pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor

Hastanedeki laboratuvarlardan polikliniklere kadar her şeyi son teknolojik cihazlarla en modern şekilde yenilediklerini belirten Başhekim Dr. İbrahim Demir, pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl çeşitli sebeplerden dolayı faaliyetine ara veren Ege Liva Hastanesi Başhekim Dr. İbrahim Demir öncülüğünde tüm birimlerde hizmetlerine yeniden başladı. Hastanede yaklaşık 6 aydır devam eden yenilenme sürecini tamamladıklarını belirten Başhekim Demir, önümüzdeki süreçte Aydın başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti vereceklerini söyledi.

“Sağlık turizmine de katkı sağlayacak"

Aydın'ın gerek geçiş noktasında olması gerekse bir turizm şehri olmasında dolayı öncelikle Aydın ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere sağlık turizmi alanında da hizmet vereceklerini belirten Başhekim Dr. İbrahim Demir, “Pandemi süreci ile birlikte her şeyin başının sağlık olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu kapsamda ilimizin sahip olduğu Ege Liva Hastanesi'ni devralarak baştan aşağıya kadroları ile birlikte yeniledik. Bunun yanında bölgemizin sağlık alanındaki önemli ihtiyaçlarının başında yoğun bakım üniteleri geliyordu. Bu kapsamda Ege Liva Hastanesi olarak erişkin ve yenidoğan yoğun bakım servislerimizi de oluşturduk. Genç bir kadromuz ve son teknolojiye sahip cihaz ve laboratuvarlarla yeniden halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

Hastanenin Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacağı belirtildi.