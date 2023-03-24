Ege şivesiyle yazdığı notlar görenleri gülümsetiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 yıldır pazarcılıkla uğraşan ve Ege şivesini çok seven Tuncay Pınar'ın şiveli bir şekilde yazarak tezgahına koyduğu notlar görenleri gülümsetiyor.

Semt pazarlarında ürünlerinin satışını artırmak isteyen esnaflar, farklı yöntemler denerken, Efeler ilçesinin en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nda da yumurta satışı yapan Tuncay Pınar ise Ege şivesi ile yazdığı notlarla görenleri gülümsetti. Tezgahında bulunduğu yumurtalarını ayıran ve üzerlerine “Köydeki Hacce deyzemin tavığının yımıtaları”, “Köylü tavık yımıtası” gibi dikkat çekici notlar yazan Pınar, notları görenlerin birçoğunun memnun olarak fotoğraf çektirdiğini, bazen de “Türkçe'yi katlettin” diyerek tepki gösterenlerin olduğunu belirtti.

Doğal konuşmayı çok sevdiğini ve Ege şivesinin de güzelliğini göstermek için farkındalık oluşturmak istediğini belirten Tuncay Pınar “Bizim insanımız genelde köylerden olduğu için ve Ege şivesine alışkın olduğu için onların anlayabileceği şekilde dikkat çekmek istedim. Ayrıca Aydın'a dışarıdan gelen çok sayıda vatandaşlarımız da var. Onların da hoşuna gidiyor. Merak ediyorlar. Kendi şivemizle yazdığımı söylediğimde de memnun oluyorlar. Bazen Türkçe'yi katlediyorsun diye tepki de çekiyorum ama sen köylü değil misin, sen köyde öyle konuşunca katletmiş olmuyor musun dediğimde haklısın diyorlar. O yüzden böyle bir farklılık yapayım dedim kendi adıma. Hem de tezgah ilgi çekiyor. Yazıyı görenler fotoğraflarını çekiliyor. Yurt dışında eşim dostum var diyerek fotoğrafını çekip onlara atıyorlar. Enerjik bir şey buluyorlar, paylaşıyorlar. Genel olarak gelen tepkiler de güzel. Zaten milletimiz değişik bir şeyler arıyor. Aynı şeyi normal yazıp koysam dikkat çekmez ama değiştirip yazdığın zaman dikkat çekiyor. Hemen ilgi çekiyor. Allah'a şükür memnunum. Ben kendimde şiveyle konuşmayı çok seviyorum ama karşımdaki kişi kibar konuşunca ben de kibar konuşmak zorunda kalıyorum. Dilim kayıyor yani. Aslında ben doğal konuşmayı çok seviyorum. Kendi köyüme gittiğimde hiç kasmıyorum kendimi. Olduğum gibi konuşuyorum. Bu olay aynı zamanda güven de getiriyor aslında. Bu adam köylü bunda yamuk olmaz diyor. Benim zaten her ürünüm de garantili. Siz buna para veriyorsunuz, beğenmediğiniz ürünü şartsız geri getirebilirsiniz diyorum. Yıllarca marketlerde çalıştım tüketici haklarının ne olduğunu iyi bilirim. O yüzden kendimize güveniyoruz ve böyle bir uygulama yaptık” dedi.