Ege, son 20 yılın en kurak sezonunu yaşıyor

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinin başında gelen Aydın ve Ege'de kuraklık ciddi sıkıntı olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara Bölgesi hariç ülke genelindeki tüm bölgelerde yağış miktarında ciddi düşüş olduğu belirlenirken en kurak geçen bölge yüzde 87 yağış azalması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi olurken 2. Sırayı yüzde 82.3 azalma ile Ege bölgesi yaşadı.

Ekim'de de beklenen yağışlar gerçekleşmedi

Ülke genelinde yağışlardaki azalmanın ortalama yüzde 34 seviyesinde olduğu belirtilirken özellikle zeytin hasadının yapılığı Ege Bölgesi'nde Ekim ayının da kurak geçmesi üreticileri endişelendirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık rutin yapılan zirai değerlendirmesinde “Eylül ve ekim aylarında yağışlı geçen Türkiye geneli eylül ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşmiştir. 2022 yılı eylül ayı yağışı 19.3 mm, normali (1991-2020) 24.9 mm ve 2021 yılı eylül ayı yağışı 29.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre yüzde 23, geçen yıl eylül ayı yağışlarına göre yüzde 34 azalma meydana gelmiştir. Bölge geneli yağışlarda Karadeniz Bölgesi hariç diğer bölgelerde azalma mevcuttur. En fazla azalma yüzde 87 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 82 ile Ege bölgelerinde izlenmektedir” denildi.

“Ege Bölgesi son 18 yılın en düşük eylül ayı yağışını aldı, en kurak geçen il Muğla oldu”

Ege Bölgesi'nin son 18 yılın en düşük eylül ayı yağışını aldığı belirtilen açıklamada “Eylül ayı yağışları; Güney ve İç Ege, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterirken, Bartın, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Kahramanmaraş ve Giresun çevrelerinde ise yüzde 100'den fazla artış göstermiştir. İl geneli yağışlarda Rize 238.8 mm ile en yüksek, Mardin ve Şırnak 0.2 mm ile en düşük yağışı almış, normaline göre en fazla azalma ise 97 ile Muğla'da gerçekleşmiştir. Türkiye geneli yağışlı gün sayısı ortalama 4.7 gün olarak gerçekleşmiştir (1991-2020 normali 4.2 gün). Eylül ayında İstanbul'un batısı, Karadeniz Bölgesi ile Kars ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde 10-15 gün aralığında yağış görülmüş, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde 1 günün altına düşmüştür” ifadelerine yer verildi.