Ege yaz meyve sebze sektörü 2019 için 1 milyar dolarlık ihracat hedefi koydu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında Birlik tarihinde, bir rekora imza atarak 831 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıklarını, 2019 yılı için 1 milyar dolara aşmayı hedeflediklerini söyledi. öreve geldikten sonra geçen 1 yıllık dönemde yaptıkları icraatları özetleyen Uçak, “Üretici ve ihracatçılarımıza ne kadar yakın olabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Ne kadar ortak akıl ile hareket edersek o kadar verimli oluruz diye yola çıktık. Bu çerçevede, icraatlarımıza Üye İlişkileri Timi'ni hayata geçirerek başladık. Yine üretici ve ihracatçılarımıza yakın olma bilinci ile bölgemizde geniş katılımlı üretici ve ihracatçı toplantıları düzenlemeye başladık. Bu kapsamda Kemalpaşa, Alaşehir, Ödemiş, Selçuk, Ortaca, Seferihisar ve Sultandağı ilçelerimizde toplam 9 adet “Ortak Akıl Toplantısı” düzenledik” diye konuştu.

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri kapsamında Hong Kong, Rusya, Fransa, Çin, Almanya, Dubai ve Japonya'da fuarlara katılım sağlayarak tanıtım ve tadım etkinliklerinde bulunduklarını anlatan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Taze kiraz ve üzümde gerçekleştirdiğimiz URGE Projesini, Güney Afrika ve Çin'e iki etkinlik yaparak başarı ile tamamladık. Önümüzdeki dönem hem taze meyve sebze hem de meyve sebze mamulleri sektöründe yeni URGE projeleri başlatmak istiyoruz ve siz değerli üyelerimizin de katılımlarını bekliyoruz”