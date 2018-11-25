Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor

Ege Bölgesi, Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistemin etkisine giriyor. Yeni sistemle birlikte İzmir, Aydın ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ege Bölgesi'nin, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgemizin kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların gün içerisinde bölge geneline yayılarak hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar Pazartesi ve Salı günleri kıyı kesimlerde, Çarşamba günü ise bölge genelinde kuvvetli, Edremit Körfezi çevrelerinde ise çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Çarşamba gününe kadar güney yönlerden esecek rüzgar nedeniyle artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, Çarşamba gününden itibaren ise rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle hissedilir şekilde 6 ila 10 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yarın bölge beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların öğleden sonra İzmir il geneli, Aydın il merkezi ve batı ilçelerinde ve Balıkesir'in batı kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.