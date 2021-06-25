“Ege'de sınava girecek öğrenciler daha dikkatli beslenmeli”

Ağır gıdaların sınav esnasında bitkinliğe neden olabildiğini belirten Diyetisyen Özgül Kutlu “Sınav sabahı ise hafif bir kahvaltı yapın, beynin aktivitesini düşüren ve sindirimi güçleştiren besinlerden kaçının ve mutlaka sıvı tüketin” dedi.

Milyonlarca gencin hayallerini süsleyen ve geleceğine yön vereceği üniversiteye gitmek için hafta sonu cumartesi ve pazar günleri sınava gireceğini belirten Ege Liva Hastanesi Diyetisyeni Özgül Kutlu, sınav öncesi ve sınav sabahları yapılması gereken doğru beslenmeyle ilgili bilgi verdi. Sınava girecek öğrencilerin riskli yiyecek ve içeceklerden uzak durmasını tavsiye eden Kutlu, “Kafein içeren içeceklere dikkat edin. Sınav sabahı ise hafif bir kahvaltı yapın, beynin aktivitesini düşüren ve sindirimi güçleştiren besinlerden kaçının ve mutlaka sıvı tüketin. Pande dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi özellikle YKS sınavına hazırlanan öğrencilerin yeme davranışlarında, uyku düzenlerinde ve sosyal hayatlarında önemli değişikliklere yol açtı. Beynin performansının en iyi şekilde olması için besinden alınan enerjinin yanında uykudan alınan enerjinin de önemi büyüktür. Bu dönemde öğrenciler uyanık kalabilmek için genelde kafein içeren kahve, çay ve gazlı içeceklere başvururlar. Bu içecekler huzursuzluk, çarpıntı, uykusuzluk gibi sorunlara yol açarak sinir sistemini uyarmaktadır. Bu nedenle özellikle sınava gireceği günlerde kafein içeren içecekleri azaltılmalı ve uykusunu almış bir şekilde sınava girmelidir” diyerek gençlerin gaz yapıcı gıdalardan da uzak durmasını tavsiye etti.

Kahvaltı menüsü verdi

Özellikle sınava girilecek günde öğrencilerin kahvaltısına özen göstermesini tavsiye eden Diyetsiyen Özgül Kutlu, sınava; 1 bardak taze sıkılmış elma suyu, 1 adet haşlanmış yumurta veya yağsız omlet, 1-2 dilim az yağlı beyaz peynir, 4-5 adet az tuzlu zeytin, 1 ceviz, domates, salatalık ve bir-iki dilim ekmekle kahvaltı yapıp öyle girilmesini tavsiye etti.