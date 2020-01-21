Egeli Güvercin Yetiştiricileri Nazilli'deki Mezatta Buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 yıl önce kurulan Nazilli, Güvercin, Kanarya, Süs Tavukları, Akvarist, Yetiştirme, Üretme ve Tanıtma Derneği (NAGÜKADDER) Türkiye'nin dört bir yanındaki güvercin severleri buluşturmaya devam ediyor.

Bu kez Ege'nin dört bir yanından gelen hobicileri süs güvercinleri mezatı ve kupa ödül töreninde buluşturan dernekte birbirinden güzel süs güvercinleri yeni sahiplerini buldu.

Nazilli'de Derneğin bulunduğu Şehit Cengiz Toklu Pakında düzenlenen mezat ve kupa törenine İstanbul, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak'tan çok sayıda süs güvercini besleyen hobiciler katıldı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sarayda beslenen Hünkari, Karakuyruk, Mola, Tokur, Yoz, Posta türü güvercin ırkları görücüye çıktı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinden hobici ve mezatçı Sarayköy Güvercin Derneği Başkanı Murat Çapalı'nın yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmalarda güvercinler hem dernek yararına hem de hobiciler için satışa sunuldu. Fiyatları 30 TL'den başlayan güvercinlerin bazı türleri ise gecede 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan ücretlerle alıcı buldu. Parası yetmeyen alıcılara ise mezata gelenler gönüllerinden kopan desteklerle sahip çıkarak beğendikleri kuşları satın almalarını sağlamaları hobiciler arasında dostluğu perçinledi.

Denizli'ye bin 254 yılında getirilen ve patentle tescillenen 'Dolapçı' adı verilen güvercin türü başta olmak üzere 'Katal', 'Azman' ve 'Tokur' türlerinin sık sık yarıştırıldığı yarışmalardan biri olan ‘Tokur Güvercini' yarışmasına Nazilli'den katılan Cemil Erdoğmuş birinci oldu. Denizli'nin yerel ırkı olan kısa ibikli Tokur güvercinlerinden Nazilli'de yetiştiren geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Tokur Güvercini Irk Yarışması'nda birincilik alan Cemil Erdoğmuş, Nazillili güvercinseverlere büyük sevinç yaşattı. Dernekte düzenlenen törende başarılı yetiştiriciye plaketlerle teşekkür edildi. Başarılı yetiştiriciye plaketlerini televizyon programcısı ve Miro Irkı güvercin yetiştiricisi İstanbullu Murat Gürgür, Muğlalı yetiştirici Sefa Çolakoğlu ve Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek tarafından verildi.

Miro Irkı güvercin yetiştiricisi İstanbullu Murat Gürgür, “Bugün Ege'nin kalbi Nazilli'de attı diyebilirim. Nazilli'ye yakışır bir mezat ve tören oldu. Musul gurubu güvercin yetiştiricisi olarak kendi camiam adına da tüm Ege Bölgesi'ndeki hobicileri bir araya getirdiği için Başkan Murat Şimşek'e çok teşekkür ederim. Türkiye'de 5 milyon güvercinsever var. Biz büyük bir aileyiz. Ailelerimizle birlikte bu hobiye gönül verdiğimiz için yine hep birlikte birbirimize destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

Mezat ve plaket töreni hakkında bilgilendirmede bulunan Nazilli Güvercin Derneği başkanı Murat Şimşek, “Ege Bölgesi genelinden 300'den fazla kuşun yanısıra dernek başkanları, hobiciler ve bu hobiye gönül veren dostlarımızı Nazilli'de ağırladık. Hem kuş mezatı yaparak hem de ödül töreni ile bu hobiye gönül verenleri bir araya getirdik. Ayrıca Denizli'nin kendi yerli ırkı olan Tokur güvercini yarışmasında Nazilli'den bir kardeşimizin birinci olması büyük guru verdi” dedi.

Güzel bir mezat olduğunu ifade eden Muğlalı yetiştirici Sefa Çolakoğlu, “Arkadaşlarımız burada birbirleri ile kuş ve bilgi alışverişinde bulundu. Biz de olabildiğince her etkinliğe katılmaya gayret ediyoruz. 12 Nisan 2020'de geleneksel hale getirdiğimiz 4. Muğla Menteşe Güvercin Festivalini yapacağız. Kültür etkinliği olarak yapacak olduğumuz festivalimize herkesi şimdiden davet ediyoruz” dedi.