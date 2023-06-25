Ege'nin iki yakasını birleştiren Girit Festivali'ne yoğun ilgi

kez düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali'nin ikinci günü birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Tarihi Kervansaray'da büyük bir coşku içerisinde gerçekleşen festivalde konuklara, Girit'e özgü lezzetler ikram edildi. Girit'ten gelen müzik gruplarının çaldığı ezgilerle şenlenen festivalde sergilenen dans figürleriyse coşkuyu zirveye çıkardı.

Festivaller kenti Kuşadası'nda bu yıl 11'inci kez düzenlenen Uluslar arası Giritliler Festivali büyük bir coşkuyla devam ediyor. Dün, Davutlar Mahallesi'nde ‘Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin açılmasıyla başlayan festivalin ikinci gününde Tarihi Kervansaray'da birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu çerçevede ilk önce ‘Mübadele Fotoğrafları' isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ardından sahne alan Girit folklor ekibi tarafından Girit'e özgü yerel danslar sergilendi. Yunanistan'dan gelen müzik gruplarının çaldığı ezgilerle şenlenen festivalde adeta bayram havası yaşandı. Festivalde gösterimi yapılan ‘Girit Limon Ağacı' isimi belgesel film ise katılımcılara zaman zaman duygu dolu anlar yaşattı.

Uluslararası Giritliler Festivali'nin ikinci gününde kurulan lezzet stantları büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Kuşadası Aşçılar Derneği'nin danışmanlığında hazırlanan Girit usulü Şevketi Bostan, enginar ve kabak tatlısının tadına baktı. İbramaki Sanat Galerisi'nde Tuncay Ercan Sepetçioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Bir Göçün Hikayesi: Girit ve Giritliler' isimli söyleşinin de düzenlendiği etkinliklerin ikinci günü Dj performansının ardından sahne alan Göknur Onur konseri ile son buldu.

Etkinliklere CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli, GİRİTFED Başkanı Yunus Çengel, Mudanya Lozan Mübadilleri Başkanı Hüseyin Türker ile Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen çok sayıda de Giritli katıldı.

Kuşadası Belediyesi ve GİRİTFED tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali, Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'nda gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle devam edecek.