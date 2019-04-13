Ege'nin organik lezzetleri Japonları hayran bırakıyor

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Ege Bölgesi'nin gıdalarının lezzet ve kalitesine hayran olduğunu, Büyükelçilik Rezidansında pişirilen yemeklerde Ege Bölgesi'nde üretilen gıda ürünlerinin kullanılması talimatı verdiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri'ni ziyaret eden Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'den Japonya'ya balık, makarna, zeytinyağı, kuru meyve, meyve sebze mamulleri başta olmak üzere çok sayıda ürün ihraç edildiğini ancak bu ürünleri Türk ürünü olarak bilinirliğinin düşük olduğunu dile getirdi. Miyajima, “Türk ürünlerinin Japonya'da daha çok tüketilmesi için tanıtım yapın” çağrısında bulundu.

Japonya'nın çok turist alan bir ülke olduğu bilgisini veren Miyajima, Türk ürünlerinin bilinirliğinin artması halinde diğer ülkelerde de tüketiminin artacağı ve kullanımımın yaygınlaşacağı tespitinde bulundu. Japonya'da gıda tüketiminde önem verilen unsurların başında markalaşma, kalite ve ambalajın geldiğinin altını çizen Büyükelçi Miyajima, “Bu yıl Japonya'da ‘Türk Yılı' ilan edildi. O nedenle Ege Bölgesi'nin güzel gıda ürünlerinin Japonya'da daha fazla tanıtılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de bir araya geldik. Türk gıda ürünlerinin Japonya'da hak ettiği değeri bulması için sizlere büyük görevler düşüyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ile Japonya arasında 2019 yılı içinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacağını hatırlatan Miyajima, STA'nın iki ülke arasındaki ticaret hacmini genişleteceğini, Türkiye aleyhine olan Türkiye – Japonya arasındaki dış ticaret hacminin daha dengeli bir konuma gelmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

“Japon kültürünü çok iyi bilen bir konumdayız”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise; Japonya'da gıda ürünleri ihraç etmenin diğer ihraç pazarlarına referans olacağı mantığı ile hareket ettiklerini, Ege Bölgesi'nin Japon kültürünü ve algısını çok iyi bilen bir konumda olduğunu, Japonya pazarına yönelik Turquality ve URGE Projelerine ağırlık verdiklerini, Japonya'nın en büyük gıda fuarı konumundaki Foodex Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu 22 yıldır başarıyla Ege İhracatçı Birlikleri olarak organize ettiklerini, 2019 yılındaki Foodex Fuarı'nda Türk Organik Sektörünü de Japonlara tanıttıklarını söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu'nda; Japonya'ya yönelik tanıtım çalışmalarını arttırma kararı aldıkları bilgisini paylaşan Celep, “Japon halkının Türk gıda ürünlerini daha yakından tanıması için yılda 3-4 tanıtım etkinliği yapmak istiyoruz. Türk gıda ihracatçıları kendi markalarımızda Japon marketlerindeki raflarda yerimizi daha fazla almak için çalışıyoruz. 2018 yılında Japonya'ya yaptığımız gıda ürünleri ihracatı yüzde 61'lik artışla 54 milyon dolardan, 87 milyon dolara çıktı. Japon pazarına yönelik yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladık” şeklinde konuştu.

“STA Japonya'ya ihracatımı arttıracak”

Japonya'nın senede 12 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ithal eden büyük bir Pazar olduğuna işaret eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, iki ülke arasında imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'ndan beklentilerini şöyle özetledi: “Türk deri sektörünün Japonya'ya ihracatı 56 milyon dolar seviyesinde. Bu da binde 2 gibi bir değere tekabül ediyor. Japon piyasasını çok iyi tanıyoruz ama kota ve vergiler yüzünden istediğimiz potansiyeli yaratamıyoruz. STA'nın Haziran ayından sonra devreye girmesiyle birlikte Türk deri sektörünü Japon pazarında hızlı bir süreç bekliyor. Kasım ayında Fashion World Tokyo Fuarı'nda özel tasarımlı info standımızla tanıtım çalışmalarımıza başlayacağız. Amacımız Japon markalarını Türk üreticiler ile bir araya getirip ihracatımızı arttırmak.”

“Japonya'ya en çok susam ihraç ediyoruz”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Japonya'ya susam, beyaz haşhaş ve kimyon ağırlıklı 6 milyon 271 bin dolarlık ihracat yaptıklarını, bu ihracat rakamını yeterli bulmadıklarını, Japonya'ya ihracatlarını arttırmak için Turquality Projesi yürüttüklerini dile getirdi.

“Japonlar Türk kirazına hayran kalacak”

Türkiye'den Japonya'ya limon ve greyfurt ihraç edebildiklerini diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatının şu an itibariyle yapılamadığını anlatan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatının başlaması için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'dan destek istedi. Uçak, “Türk kirazı hem çok kaliteli, hem de lezzetli, Türk kirazının Japonya'ya ihracatının başlaması için müzakereler sürüyor. Bu sürecin hızlanması hem bizim için, hem Japonya için büyük avantajlar barındırıyor. Japonlar, Türk kirazına hayran kalacak” şeklinde konuştu.

“Japonya'ya 37 milyon dolarlık ihracat yaptık”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, 2018 yılında Japonya'ya 37 milyon dolarlık balık ve kanatlı eti ürünleri ihraç ettiklerini, Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 109 ülkeye kaliteli ve sağlıklı ürünler ihraç ettiğini, Japonya'ya da daha geniş yelpazede ihracatlarını arttırmak istediklerini, bu sürecin hızlanması için Japonya ile Türkiye arasındaki yasal süreçlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.