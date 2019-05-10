Ege'nin tek kamu Tüp Bebek Merkezi'nde ilk gebelik gerçekleşti

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin 3, Ege Bölgesi'nin ise tek kamu merkezi olan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin ilk gebeliğin sevinci yaşanıyor.

Aydın'da geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde ilk gebelik gerçekleşti. Ferdi Çakmak'ın eşi Kader Çakmak, uygulanan tedavi yöntemiyle ilk tüp bebeğe hamile kaldı.

Anne adayının sağlığının çok iyi olduğunu kaydeden Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ferdi Güneş, “Hastamıza uyguladığımız üremeye yardımcı ilaç ve iğne tedavisi sonrasında tüp bebek merkezimizde olan ilk gebeliğimizdir. Hastamız sağlıklı ve 7 haftalık gebe. Bizim için çok kıymetli” dedi.

Günde 30 ile 40 arasında takipli hasta olduğunu kaydeden Güneş, “Merkezimize Ege Bölgesi'nden de Muğla, Afyonkarahisar gibi illerden bize gelerek hizmet alıyorlar. Tüp bebek tedavisine başlamak üzere olduğumuz 35 hastamız var” diye konuştu.

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Selim Pırpanlar ise, tüp bebek oluşum sürecini anlattı. Pırpanlar, “Hastamız bebek istiyordu ancak gebe kalamamıştı. Biz kendisine hap ve iğne tedavisi verdik. Tedavinin ikinci denemesinde gebelik oluştu. Yapılan testlerde gebeliğin pozitif olduğunu öğrendik. Bugün de yapılan ultrasonla yedi haftalık gebe olduğunu gördük. Hastamızın gebeliği şimdi normal ilerliyor” şeklinde konuştu.

Doktor ve hastane personeline teşekkür eden anne adayı 19 yaşındaki Kader Çakmak,“Tüp Bebek Merkezi'ne geldiğimizde önce bizi bilgilendirdiler. Gerekli incelemelerin ve tedavilerin ardından şimdi gebeyim. Çok değişik duygular içerisindeyim. Anne olmak çok güzel. Bu duygu inanın anlatılmaz ancak yaşanır. Annelik duygusunu bana yaşattıkları için doktorlarımıza ve tüp bebek ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baba olmayı çok istediğini kaydeden 25 yaşındaki Ferdi Çakmak ise, “Mutluluğumuzun tarifi yok. Baba olmayı çok istiyordum. Yakın zamanda gelecek olan bebeğimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Sabırsızlıkla bebeğimizin gelmesini bekliyoruz. Bebek isteyen herkese Allah nasip etsin. Bize bebek mutluluğunu yaşatan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.