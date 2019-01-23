Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Taşpınar, öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

Öğretmenlerin de bir takım beklentiler içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Taşpınar, “Halen masada olan eğitimcilerin 3600 ek gösterge, sözleşme öğretmenlik gibi sorunlarının çözümünü bekliyoruz. Buna karşın 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında önerilerimizin ele alınmasından da memnunuz” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında birçok sorunun başlığa dönüşerek adımların atılmasının önemli olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlama idealiyle büyük bir fedakarlık gösteren eğitim çalışanlarımızın emekleriyle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi tamamlandı. Çocuklarımızın bu yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirip teknolojik cihazlardan uzak eski oyunlarla vakit geçirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Eğitim sisteminin daha verimli, çocukların alacağı eğitimin daha nitelikli olabilmesi için bazı sorunları ve çözüm önerilerini dün olduğu gibi bugün de ilgililerle ve kamuoyuyla paylaştıklarını kaydeden Başkan Taşpınar, “Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği 2023 Eğitim Vizyonu, kamuoyunda olumlu tepkiler almış, geleceğe dair bir umut aşılamıştır. Bizim de sürekli dile getirdiğimiz, çözüm önerileri teklif ettiğimiz birçok sorunun başlığa dönüşerek Vizyon Belgesi'nde yer alması önemli bir başlangıç olmuştur. Ancak, ümit ve beklenti oluşturan bu başlıklarla ilgili adımların gecikmesi tüm eğitimcilerde tedirginlik oluşturmaya başlamış, kamuoyunun beklentisini daha da artırmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması için somut çalışmaların başlatılması, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, görevde yükselme sınavlarının gerçekleştirilmesi gibi adımların bir an önce atılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek 600 ek gösterge vaadinin yerine getirilmesini ve sözleşmeli öğretmenlik sorununun çözülmesini beklediklerini kaydetti.