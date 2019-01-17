Eğitim Bir-Sen'den Vali Köşger'e ziyaret

Geçtiğimiz ay Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanlığı görevine başlayan Fatih Taşpınar yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Eğitim'in öneminin ve gelecek neslin daha iyi yetişmesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğu ziyarette, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eğitim için tüm kurumların iş birliği içinde olmasını istedi.

Bir ülkenin gelişip kalkınması için en önemli unsurun eğitim olduğunu belirten Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Eğitim Bir-Sen'in yeni başkanı Fatih Taşpınar'a hayırlı olsun dileklerini sundu. Aydın'daki eğitim öğretim ile ilgili genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Vali Yavuz Selim Köşger, eğitimin önemine değindi.

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, eğitimdeki bazı sıkıntılardan söz ederek özellikle milli ve ahlaki değerlerin sahip çıkılması için de çaba sarf ettiklerini söyledi. Eğitimin başlıca sorunlarından birinin öğretmen açığı olduğunu kaydeden Başkan Taşpınar, 2018 raporuna ilişkin sunumunda “Türkiye'nin nitelikli öğretmen sorunu yok. Çünkü öğretmenlerimizin veri olabilecek bir nitelik eksikliği söz konusu değildir. Türkiye'nin, öğretmenlerin niteliklerini daha da artırmaya dönük taleplerini, isteklerini karşılayacak, kolaylaştıracak, özendirecek, ödüllendirecek mekanizmalara, sistemlere ve mevzuata ihtiyacı var” diye konuştu.