Eğitim çalışanları yemekte buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Eğitim çalışanları yemeği' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Nazilli Eğitim Bir-Sen tarafından organize edilen ve Eğitim Bir-Sen Nazilli İlçe Temsilciliğinin ev sahipliğinde Nazilli Sanayi Sitesi Sosyal Tesislerinde verilen yemeğe Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürleri Latif Akgün, Yılmaz Bilen, Mehmet Gediz, Eğitim Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Tevfik Aksoy, sendika üyesi öğretmen ve idarecilerle birlikte öğretmen eşleri ve okullarda görev yapan memur, hizmetli ve diğer kadrolardaki çalışanlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Nazilli Eğitim Bir-Sen Temsilcisi Erhan Aydın, katılımlarından dolayı tüm davetlilere teşekkür ederek günlerini kutladı. Aydın, konuşmasının devamında sendika olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek, “Her ne kadar öğretmenler günü bir kaç gün geçmiş olsa da biz sadece öğretmenlerimizi değil okullarımızda hep beraber bir aile olduğumuzu, hizmetlilerimizi, yardımcı hizmetler personellerimizi, memurlarımızı, bu hafta münasebetiyle bir araya getirelim, onlara mutlu bir gün yaşatalım, onlara yaptığımız çalışmaları anlatalım, onların dertlerini dinleyelim istedik. Biz Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak 754 üyesi olan, Nazilli'nin en büyük eğitim sendikasıyız. Bugün arkadaşlarımızın bu yemeğe katılmaları, bizlerle beraber olmaları, bizlerin de onlara sendikal faaliyetlerimizi anlatabilmemiz için bir vesile olması, bizi de çok mutlu etti” dedi.

Eğitim Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şube Başkanı Tevfik Aksoy'da yaptığı konuşmada öğretmenlerin her alandaki haklarını sonuna kadar savunduklarını ifade etti. Erken emeklilik, 3 bin 600 ek gösterge ve birçok farklı konudan da bilgilendirmede bulunan Aksoy, “Çalışmalarımızın başında en önemli olan 3 bin 600 ek gösterge ile ilgili çalışma vardır. Bunun altını çizmek istiyorum, çalışanların, tüm kamu personellerinin emeklilikte maddi olarak daha refah, yüksek bir yaşam standardını yaşaması gerekiyor. Çünkü bugün kamu çalışanları, memurlar, çalışırken ki ve emekli olduğu aradaki zaman ve aradaki maaş farkı emekliliği geciktirmekte. Emeklilik süresi dolmuş, yaşını doldurmuş bir çalışan, emeklilikteki özellikle bizim kendi iş kolumuzda, eğitim iş kolunda maaşının çok düşmesinden kaynaklı sebeplerden dolayı emekli olamamakta ve sürelerini her geçen gün uzatmakta. Ama bu konuda eğitim iş koluna çok büyük bir yük getiriyor. Çünkü yorulmuş bir öğretmen arkadaşımızın az bir para için eğitim faaliyetini, örgün eğitim kapsamında artık yapmamalı. Dinlenmek istiyorsa ücrete takılmamalı, emekli olabilmeli. Çünkü emekliliğinde de insana refah düzeyi yüksek kazancın olması gerekiyor. Onun için 3 bin 600 ek göstergenin seçimlerden önce, hem hükümet kanadından hem de muhalefet kanadından vaadedilmiştir. Bizler de zaten sendikamızın kurulduğu günden bu yana bu hakkın savunucusuyuz ve ilk defa bu kadar yakınlaştık. Vaadin de takipçisiyiz” dedi.

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de yaptığı konuşmada öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu ve öğretmenlerin haklarının sonuna kadar da destekçileri olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ilçe genelinde düzenlenen ‘Öğretmenim' konulu kompozisyon yarışmasında ilçe birincisi olan Nazilli Anadolu İHL öğrencisi Mehmet Efe Arslan' İlçe Kaymakamı İbrahim Küçük tarafından ödülü verildi. Öğretmenlerin canlı müziği eşliğinde süren program sohbetlerle tamamlandı.