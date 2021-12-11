İhlas Haber Ajansı

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Eğitim camiasından kan bağışı desteği

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi arasında imzalanan protokol ile eğitim camiası kan bağışı kampanyasına destek veriyor.



Aydın'ın Söke ilçesinde proje kapsamında ilçedeki tüm okulların 10 koordinatör okul bünyesinde toplandığı belirtilirken, bu okullardan Söke Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi oldu. Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan gönüllü kan bağışçıları, Söke Anadolu Lisesi içerisinde oluşturulan kan toplama merkezine koştu.



Projenin ilk kan bağışı kampanyasına ev sahipliği yapan Söke Anadolu Lisesi'nde 90 gönüllü kan bağışında bulundu. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Öğrenci, öğretmen ve velilerimiz de kan bağışı bilincini oluşturmak toplumda kan bağışı farkındalığını sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi arasında imzalanan protokol gereği Söke Anadolu Lisesi'nde ilk kan bağışı kampanyamıza başladık. Öncelikle tüm bağışçılara, Koordinatör okulumuz Söke Anadolu lisesi çalışanları ile kan bağışına destek olan diğer okullarımızın çalışanları ve Söke halkına çok teşekkür ederiz” denildi.

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