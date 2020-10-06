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Eğitim Fakültesi akademik genel kurul toplantısı yapıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, çevrimiçi video konferans uygulaması ile gerçekleşti.


Öğretim elemanlarının yoğun katılım gösterdiği Eğitim Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı, ADÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Öksüz'ün, konuşması ile başladı.


Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu'nun toplantı kapsamına yönelik açıklamalarda bulunduğu genel kurul, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Gökdaş'ın sunumu ile devam etti.


Öğretim elemanlarının 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına yönelik görüş ve önerilerini iletmelerinin ardından toplantı sona erdi.

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