Eğitim Fakültesi akademik kadrosu ile geleceğin öğretmenleri bir araya geldi

ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Dekan Yardımcısı ve Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş ile fakülte akademik kadrosu katıldı. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Karasakaloğlu, “Öğrencilerimizle bir araya gelmek için düzenlenen etkinliğimizin temel amacı, geleceğin öğretmenleri olan öğrencilerimizle bir araya gelerek onların Öğretmeler Günü'nü kutlamaktır. Öğretmen demek; hissettiğini hissettiren demektir. Onlar da kendi mesleklerini icra ettikleri zaman, öğrencilerine aynı şekilde dokunacaklardır. Dünyanın bütün çiçeklerini yetiştiren öğretmenlerimizin gününü kutluyor, kutsal mesleğimizin bayrağını emanet edeceğimiz arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

ADÜ'nün sosyal etkinlikleri çerçevesinde birlik, beraberlik ve kaynaşmanın arttırılması adına yapılan etkinlik oldukça keyifli geçerken, fakülte yönetimi ve öğrenciler birlikte yemeklerini yerken bol bol sohbet etti. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.