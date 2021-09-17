Eğitim Fakültesi'nde “Acil Durum Eğitimi” verildi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yürütülen eğitim, teorik eğitim, uygulama ve tatbikat olmak üzere üç aşamalı bir biçimde gerçekleşti.

Üniversitemiz Atatürk Kongre merkezinde verilen teorik eğitimin ardından Eğitim Fakültesi binasında eğitimde öğrenilen bilgilere ilişkin uygulamalar ve tatbikat yapıldı.

Yangın gibi muhtemel afet durumlarında can ve mal kaybını önlemek için temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bu önemli eğitim, katılımcıların teşekkürleriyle tamamlandı.