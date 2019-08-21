Eğitim gönüllüleri ile genç fidanlar bir araya geldi

Buluşma etkinliğine katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uzun yıllardır yönetiminde yer aldığı KEGEV'in eğitime ciddi destekleri olduğunu belirterek vakfın gönüllü bağışçılarına teşekkür etti.

Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmaya burs alan öğrenciler, velileri ile bağışçıların yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer katıldı. Buluşmada konuşan KEGEV Başkanı Şefik Sözer, vakfın 1990 yılında bugüne kadar çok sayıda öğrenciye burs verdiğini belirterek “ Uzun yıllardır eğitime ciddi katkı sunan KEGEV'in yönetiminde bulunmak benim için büyük bir gurur. 1990 yılında kurulan vakfımızın önceliği dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim bursu sağlamak. Bizim öncelikli tercihimiz maddi durumdan kaynaklı okuyamayan kız öğrencilerimizi okutmak oldu. Bizlere uzun yıllardır destek sunan gönüllü bağışçılarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Şefik Sözer'in ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, KEGEV'in uzun yıllardır Kuşadası'nda ciddi işlere imza atmış bir vakıf olduğunu belirterek “ Bugün Kuşadası Belediyesi temsilcisi olarak öncesinde ise Ömer Günel olarak yönetiminde bulunduğum KEGEV ilçemizde eğitime ciddi katkıları bulunan önemli bir vakıf. Böyle bir vakfın yönetiminde olmak benim için çok değerli. Şu an burs sağladığımız 74 öğrenci var. Bu ciddi bir rakam. Umarım önümüzdeki süreçte burs sağladığımız öğrenci sayısı katlanarak çoğalır. KEGEV'den burs alan öğrencilerden tek bir isteğimiz var, ileride meslek sahibi olduğunuzda KEGEV'i unutmayın. Sizlerde bir öğrenciye destek olmak için vakfımıza gönüllü bağışçı olun” dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel'in ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise eğitime destek veren tüm kurumların yanlarında olduklarını belirterek, KEGEV yöneticilerine ve bağışçılarına teşekkür etti.