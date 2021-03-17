“Eğitim yöneticiliğinde değişim zamanı” projesi devam ediyor

15 Mart 2021 tarihinde başlayan ve beş gün sürecek olan proje kapsamında ülke genelinde 72 ilden katılan 300 okul müdürüne, 21. yüzyılda kendilerinden beklenen yeterlikleri kazanmalarını sağlamak adına, bilişsel okuryazarlık, etkili öğretimsel liderlik, kriz ve risk yönetimi, okul geliştirme gibi konularda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri tarafından eğitimler verilecek.